Нарколог Панов пояснил опасность употребления алкоголя в жару

Летняя привычка охладиться алкоголем в жару несет скрытые угрозы — от обезвоживания до формирования зависимости. Психиатр-нарколог Александр Панов развеивает опасное заблуждение о безвредности такого поведения. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, алкоголь, особенно крепкий, действует как мощный диуретик, усиленно вымывая из организма воду и электролиты. В условиях жары, когда потери жидкости и так высоки из-за потоотделения, это создает двойную нагрузку, приводя к критическому обезвоживанию, слабости и даже обморокам. Отдельная опасность исходит от слабоалкогольных напитков (вроде пива): их регулярное «безобидное» употребление летом может незаметно перерасти в зависимость, так как этанол встраивается в метаболизм, а его отсутствие вызывает абстиненцию (ломку).

Медик добавил, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших инфаркты или инсульты, прием алкоголя в зной категорически недопустим — это прямая угроза здоровью. Даже для здоровых он несет риски: обезвоживание, тепловой удар, а главное — высокий шанс развития алкогольной зависимости из-за частого употребления.

По его мнению, единственная безопасная альтернатива в жару — безалкогольные напитки (минеральная вода, соки). Их выбор сохранит здоровье и предотвратит путь к врачу-наркологу, неизбежный при регулярном употреблении спиртного.

Ранее также нарколог Панов опроверг миф о безвредности алкоголя в жару.