Врач предупредил об опасности употребления алкогольных напитков в жару

Летняя жара и алкоголь — опасный тандем, способный спровоцировать обезвоживание, потерю сознания и формирование зависимости. Об этом предупредил психиатр-нарколог Александр Панов в интервью Pravda.Ru, опровергая миф о «безвредности» спиртного в зной.

По его словам, алкоголь (особенно крепкий) связывает воду и ускоряет ее выведение через почки, усугубляя естественную потерю жидкости через пот и дыхание в жару, что нарушает электролитный баланс, критический для работы сердца и мозга. В свою очередь пиво и слабоалкогольные коктейли создают иллюзию безопасности, но приводят к незаметному увеличению доз и частоты употребления. Этанол постепенно встраивается в метаболизм, меняя биохимию организма. Помимо этого, жара расширяет сосуды, снижая давление, а сердце работает на износ. Алкоголь усиливает нагрузку, повышая риски инфаркта или инсульта даже у молодых людей.

Медик пояснил, что замена, а не умеренность — ключевой принцип защиты здоровья. Людям с хроническими болезнями алкоголь в жару категорически противопоказан. Остальным рекомендуется минеральная вода, морсы или соки. Отказ от спиртного не только предотвратит экстренные состояния (коллапс, тепловой удар), но и исключит риск формирования зависимости, требующей сложного лечения.

Ранее были названы опасные напитки, вредящие здоровью в жару.