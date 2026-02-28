Нарколог предупредил об опасности сочетания алкоголя и лекарств

Одновременный прием алкогольных напитков и лекарственных препаратов может представлять серьезную угрозу для здоровья, заявил нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. В беседе с « Лентой.ру » он отметил, что подобные сочетания существенно увеличивают нагрузку на организм и способны привести к тяжелым последствиям.

По словам специалиста, при совместном употреблении алкоголя и медикаментов печень вынуждена одновременно перерабатывать сразу два токсичных вещества. Это может привести либо к накоплению препарата в организме и эффекту передозировки даже при обычной дозе, либо к ускоренному выведению лекарства, из-за чего терапевтический эффект снижается.

Особую опасность, как подчеркнул врач, представляет парацетамол. При сочетании со спиртным он способен образовывать токсичные соединения, повреждающие печень. Даже небольшое превышение дозировки на фоне употребления алкоголя может вызвать тяжелое поражение органа вплоть до необходимости трансплантации.

Нарколог также предупредил о рисках приема алкоголя вместе с нестероидными противовоспалительными средствами, включая ибупрофен и аспирин. Такая комбинация значительно повышает вероятность язвенной болезни и желудочных кровотечений.

Кроме того, опасным считается совмещение спиртного с препаратами для лечения гипертонии: это может привести к резкому падению артериального давления, головокружению и потере сознания. Лекарства, снижающие уровень холестерина, в сочетании с алкоголем увеличивают риск повреждения мышечной ткани и развития печеночной недостаточности.

Отдельно специалист указал на недопустимость употребления алкоголя во время курса антибиотиков. Спиртные напитки ослабляют иммунную защиту организма, а некоторые противомикробные средства при совместном приеме вызывают тяжелую интоксикацию, сопровождающуюся тошнотой, тахикардией, снижением давления и выраженным ухудшением самочувствия.

Ранее сообщалось, что организация рабочего места перед компьютером важна для глаз.