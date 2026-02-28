Офтальмолог рассказал, как правильно настроить монитор для защиты глаз

Глаза человека не приспособлены к длительному рассматриванию плоского экрана — они созданы для взгляда вдаль. Поэтому важно создать условия, максимально приближенные к естественным. Об этом «Ленте.ру» рассказал офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

Он подчеркнул, что для работы с экраном нужно создать условия, максимально приближенные к естественным.

«Безопасно находиться рядом с техникой в течении долгого времени на расстоянии «вытянутой руки»: сидя в кресле, положите руку на стол, и расположите монитор в том месте, где заканчиваются ваши пальцы», — отметил врач.

Если человек работает с ноутбуком, то лучше всего взаимодействовать с ним за столом. Кроме того, лучше подключить к нему большой внешний монитор диагональю не менее 20 дюймов с высоким разрешением.

Освещение также играет ключевую роль. По словам Азнауряна, солнечный или искусственный свет не должен падать на экран, создавая блики. Яркость монитора нужно регулировать так, чтобы она соответствовала освещению комнаты: не слишком тускло днем и не слишком ярко вечером. Контрастность обычно выставляют на средние значения. Цветовую температуру полезно менять в течение дня: днем — более холодные тона, вечером — теплые.

Отдельное внимание специалист обратил на шрифт: он должен быть достаточно крупным, чтобы работающему человеку не приходилось щуриться. Не стоит забывать моргать — при работе за экраном люди делают это реже, что приводит к сухости роговицы.

Отличное правило — «20/20/20»: каждые 20 минут смотрите вдаль (на расстояние не менее 6 метров) на 20 секунд. Это даёт глазам необходимый отдых.

И наконец, не стоит пренебрегать прогулками на свежем воздухе. Естественный свет стимулирует выработку дофамина, который поддерживает здоровье глаз и снижает риск развития близорукости. Комплексный подход поможет сохранить зрение даже при многочасовой работе за компьютером.

