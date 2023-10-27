Нарушения давления, зрения, менструации: о каких неожиданных опасностях нас предупреждает густая шевелюра

Здоровье человека напрямую отражается не только на его общем физическом самочувствии, но и на внешности. У многих заболеваний есть так называемая типичная «маска» — ряд симптомов и признаков, порой неожиданных. Например, радоваться внезапно похорошевшей шевелюре не стоит — она может говорить о надвигающихся неприятностях.

Никита Чуреков, врач-эндокринолог «Клиники Парацельс», рассказал нам, как рост волос сигнализирует об имеющихся проблемах в организме.

Целый ворох проблем

«Рост волос — как недостаточный, так и избыточный — является одним из основных индикаторов возможных нарушений в работе гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, яичников у женщин или яичек у мужчин», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Усиленный рост волос на голове, по словам эксперта, может говорить о гиперандрогенемии — повешении в организме уровня мужских половых гормонов. На это же указывает избыточное появление волос на лице, шее, груди, животе, внутренней поверхности бедер и спине.

У женщин аналогичные явления вызываются повышенной активностью надпочечников, повышением пролактина, снижением функции щитовидной железы, нарушением работы гипофиза и яичников или образованиями, неадекватно продуцирующими тестостерон.

«Все эти патологии сопровождаются дополнительными косметическими и общесоматическими изменениями: акне, отечностью, набором массы тела, изменениями в уровне артериального давления, изменениями цвета кожных покровов, возможными нарушениями зрения, головными болями, изменениями во внешности, нарушениями менструального цикла, зачатия и вынашивания беременности. Причем даже эти состояния являются только сигналами более серьезных проблем со здоровьем», — предупредил Чуреков.

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Меньше волос — тоже плохо

Кроме того, по словам врача, недостаточный рост, выпадение, ломкость и истончение, а также сухость волос — частая жалоба, которая сочетается с сухостью кожи, отечностью век, лица и набором массы тела. Данная картина является классическим проявлением гипотиреоза — сниженной функции щитовидной железы.

Также истончение и выпадение волос может сопровождать женщин при сопутствующих патологиях, связанных со снижением функциональной активности надпочечников и яичников, как пример — в постменопаузе.

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