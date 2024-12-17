Насыщенные жиры и обработанные углеводы повышают риск развития деменции

К такому выводу в результате исследования пришли ученые из Института исследования Альцгеймера им. Гленна Биггса.

По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2025 году число случаев деменции в мире может вырасти до 152 млн. Чтобы снизить риск развития этого заболевания, они рекомендуют придерживаться противовоспалительной диеты (например, средиземноморской). Это значит, что нужно ограничить употребление таких продуктов, как сахар, масло, фастфуд и жареное мясо, и добавить в рацион клетчатку, витамины, омега-3 жирные кислоты и др.

Влияние диеты на воспалительные процессы в организмы оценивают с помощью индекса воспалительного потенциала рациона (DII). Чем выше DII, тем выше воспалительный потенциал рациона.

В исследовании ученых приняли участие 1487 человек старше 60 лет. Ученые изучали связь между индексом DII, развитием деменции и болезнью Альцгеймера. Оказалось, что за 13 лет наблюдений у 246 участников эксперимента были выявлены данные заболевания.

Ранее сообщалось о том, что бессонница может быть симптомом начинающейся деменции.