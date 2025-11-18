Научно доказано: черный тмин эффективно борется с ожирением и высоким холестерином

Авторитетное издание Food Science & Nutrition (FS&N) опубликовало результаты исследования, подтвердившие выраженные антиожирительные свойства семян черного тмина (Nigella sativa). Ученые установили, что экстракт этого растения активно препятствует накоплению жировых отложений на клеточном уровне, при этом не демонстрируя токсичности. Как выяснилось в лабораторных условиях, механизм его действия основан на подавлении активности ключевых генов, ответственных за процесс образования жира.

Эффективность природного средства была проверена и на практике в ходе клинических испытаний с участием людей. В эксперименте одна группа добровольцев в течение двух месяцев ежедневно принимала по 5 граммов порошка из семян черного тмина.

По итогам этого восьминедельного курса у участников зафиксировали положительную динамику в липидном профиле крови. Исследователи сообщили о значительном снижении концентрации триглицеридов, «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности) и общего холестерина.

Параллельно было отмечено повышение уровня «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности). В контрольной группе, не получавшей добавку, подобных улучшений выявлено не было.

Полученные результаты, по мнению специалистов, открывают перспективы для использования черного тмина в качестве натурального и эффективного средства для контроля веса и улучшения липидного обмена.

Ранее сообщалось, что подсолнечное масло помогает снижать опасный холестерин в крови.