Научное открытие: бразильская маракуйя оказалась оружием против холестерина и воспалений

Сенсационные результаты клинического исследования, опубликованные в авторитетном журнале Food & Function (F&F), раскрывают мощный терапевтический потенциал тропического фрукта. В эксперименте, в котором участвовали 16 добровольцев с избыточным весом, одна группа в течение двух недель принимала порошок из маракуйи (Passiflora tenuifila), а другая — контрольную смесь с клетчаткой.

Как выяснили специалисты, у группы, потреблявшей маракуйю, было зафиксировано значительное снижение ключевых маркеров воспаления — IL-6 и sICAM-1. Параллельно у этих участников улучшилась функция сосудов и повысился уровень «хорошего» холестерина.

Более глубокий генетический анализ пролил свет на механизм действия фрукта. Оказалось, что маракуйя активирует более 370 генов, ответственных за липидный и углеводный обмен. В их числе — ген ABCA1, критически важный для вывода избыточного холестерина из клеток. Ученые поясняют, что фрукт оказывает комплексное воздействие на сигнальные пути PPAR-α и NF-κB, которые регулируют метаболизм и воспалительные процессы.

Исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление маракуйи, богатой биоактивными веществами, может стать эффективной и натуральной стратегией в профилактике серьезных заболеваний, таких как атеросклероз и диабет.

