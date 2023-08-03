В подмосковном Серпухове возводят поликлинику на 700 приемов в смену

Новая поликлиника в Серпухове станет важным этапом в развитии местной системы здравоохранения.

В настоящее время, по словам представителя подрядной организации Михаила Мурмаля, на строящемся объекте закончены монолитные работы, бригады приступили к монтажу металлоконструкций и утеплению фасада. В соответствии с графиком трудятся и отделочники.

Медицинское учреждение рассчитано на 700 приемов в день. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что подмосковные строители приступила к восстановлению домов и социальных объектов в Макеевке.