Назван фактор, повышающий риск развития сахарного диабета

Ученые из Лейденского университета назвали фактор, который повышает вероятность развития сахарного диабета второго типа. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Diabetologia, сообщает «Газета.ру».

Оказывается, сахарный диабет чаще всего развивается у людей, которые поздно ложатся спать.

Об этом говорят данные более 5 тысяч человек, принимавших участие в исследовании. Средний возраст добровольцев составил 56 лет, а средний показатель соотношений веса к росту, — 30. При этом нормальным считается показатель от 18,5 до 25.

За участниками эксперимента наблюдали 6,6 лет. За это время 225 добровольцев заболели сахарным диабетом второго типа. Выяснилось, что у людей, которые поздно ложатся спать, данное заболевание развивается на 46% чаще.

Но не только этот фактор приводил к болезни. У тех, кто поздно ложился спать, наблюдалось смещение циркадных ритмов и нарушение обмена веществ.

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