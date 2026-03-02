Назван главный фактор риска рака кишечника

Рак кишечника, который раньше считался болезнью пожилых, все чаще диагностируют у людей в возрасте 40-48 лет. Врачи бьют тревогу и называют главную причину такого омоложения страшного недуга.

В интервью «Ленте.ру» врач-онколог Глеб Хребтов отметил, что главным фактором риска является сидячий образ жизни. Офисная работа, удаленка, многочасовое сидение за компьютером стали нормой для миллионов людей. А вечером многие продолжают сидеть — теперь уже перед телевизором или с ноутбуком на диване.

«В итоге большую часть суток человек находится либо в сидячем, либо в лежачем положении», — отметил Хребтов.

Он объяснил, что постоянное сидение приводит к нарушению моторики кишечника и хроническим запорам. Застойные процессы вызывают воспаление, а оно, в свою очередь, со временем может перейти в предраковое состояние. Дальше — лишь шаг до злокачественной опухоли.

Онколог предупреждает: у малоподвижных людей риск заболеть колоректальным раком в несколько раз выше, чем у тех, кто регулярно занимается спортом. Физическая активность снижает этот риск, заставляя кишечник работать правильно и очищая организм от токсинов.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал, как правильно настраивать монитор, чтобы не нанести вред глазам.