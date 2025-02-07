Назван неожиданный продукт, вызывающий головную боль

Чрезмерное употребление кедровых орехов может негативно отразиться на самочувствии, вызвав такие симптомы, как головная боль, тошнота и «синдром сосны», сообщила РИА Новости гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Синдром сосны» — это вкусовое расстройство, которое развивается через 12-48 часов после употребления кедровых орехов, когда человек начинает ощущать во рту горький металлический привкус, пояснила врач.

К числу симптомов, появляющихся после употребления кедровых орехов, также относятся диарея, головная боль и тошнота, добавила Сухорукова.

Людям с аллергией или страдающих такими заболеваниями, как синдром раздраженного кишечника, гастрит, панкреатит, употреблять кедровые орехи следует с осторожностью.

Чтобы снизить риски, их можно вымочить, залив теплой водой на ночь, заключила эксперт.

Ранее были названы продукты с высоким содержанием клетчатки.