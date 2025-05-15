Назван овощ, богатый антиоксидантами

В редисе содержится большое количество антиоксидантов, что способствуют обновлению клеток и защите организма от хронических заболеваний, сообщила РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова.

Также в редисе много витаминов группы B (B1, B2, B6), витамина C, калия, кальция, магния, фосфора и железа.

Благодаря содержанию витамина С этот овощ полезен для укрепления иммунитета, а минералы необходимы для нормальной работы сердца и сосудов, а также для костей, заключила эксперт.

Ранее врач Попова рассказала, кому нельзя есть морковь.