Названы заболевания, при которых нельзя есть морковь

Несмотря на полезные свойства морковь, некоторым людям следует отказаться от ее употребления, сообщила РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Попова.

Так, нельзя есть морковь людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что сырая морковь содержит грубые пищевые волокна, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, тем самым усугубив симптомы язвы.

Из-за высокого содержания органических кислот сырая морковь может усиливать секрецию желудочного сока, что нежелательно для людей с гастритом. Грубая клетчатка сырой моркови может спровоцировать вздутие живота и боли в кишечнике, пояснила Попова.

Также этот овощ не рекомендуется употреблять людям, имеющим предрасположенность к мочекаменной болезни, так как в моркови много оксалатов.

Диабетикам лучше употреблять сырую морковь или приготовленную на пару, так как у нее более низкий гликемический индекс.

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