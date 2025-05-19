Назван продукт, обладающий антибактериальными свойствами

Благодаря высокому содержанию клетчатки употребление редьки улучшает работу кишечника, способствуя регулярному очищению организма. Содержащийся в ее составе витамин C укрепляет иммунную систему, а минералы поддерживают работу сердца и костной ткани. Кроме того, корнеплод способствует выведению лишней жидкости из организма.

Но редьку не стоит употреблять людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, так как корнеплод содержат эфирные масла, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника.

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