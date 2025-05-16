Названы продукты, меняющие цвет зубов

Кандидат медицинских наук Михаил Трифонов объяснил в беседе с сайтом aif.ru, почему даже самые крепкие зубы постепенно темнеют и как этого избежать.

Зубная эмаль, способная выдерживать жевательную нагрузку до 400 кг, со временем теряет белизну из-за микротрещин и естественного износа. Однако на цвет также влияют продукты, которые человек ест регулярно.

Как рассказал Михаил Трифонов, вопреки распространенному мнению, главную угрозу для белизны зубов представляют не кофе и вино, а искусственные красители из газировок, конфет и жевательных резинок. Никотин при курении проникает в мельчайшие трещины эмали, а яркие ягоды вроде черники и вишни оставляют стойкие природные пигменты. Особенно вредны приправы типа карри и соусы с уксусом, которые разрушают защитный слой эмали.

Стоматолог рекомендует простые меры профилактики. К ним относятся: полоскание рта водой после употребления красящих продуктов, тщательная чистка зубов дважды в день и профессиональная гигиена раз в полгода.

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