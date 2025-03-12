Назван продукт, полезный для здоровья пожилых людей
Гастроэнтеролог Багатова призвала пожилых россиян употреблять семена льна
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Людям пожилого возраста полезно употреблять семена льна, так как этот продукт способствует улучшению моторики кишечника и избавляет от запоров, рассказала в интервью РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники №12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.
Перед употреблением семена льна следует заварить, также их можно добавлять в каши и другие готовые блюда, порекомендовала она.
Правда, этот продукт не стоит употреблять людям, страдающим дивертикулярной болезнью ободочной кишки, так как у них может развиться дивертикулит — воспалительное заболевание кишечника, заключила эксперт.
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