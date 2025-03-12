Назван продукт, полезный для здоровья пожилых людей

Людям пожилого возраста полезно употреблять семена льна, так как этот продукт способствует улучшению моторики кишечника и избавляет от запоров, рассказала в интервью РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники №12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.

Перед употреблением семена льна следует заварить, также их можно добавлять в каши и другие готовые блюда, порекомендовала она.

Правда, этот продукт не стоит употреблять людям, страдающим дивертикулярной болезнью ободочной кишки, так как у них может развиться дивертикулит — воспалительное заболевание кишечника, заключила эксперт.

Ранее отоларинголог Харина перечислила наиболее частые причины тугоухости.