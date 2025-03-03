Отоларинголог Харина перечислила наиболее частые причины тугоухости

Сегодня отмечается Всемирный день слуха. Врач-отоларинголог Дарья Харина назвала наиболее популярные ошибки, которые приводят к возникновению тугоухости. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, внешних факторов для ухудшения слуха не так много, однако многие провоцируются людьми самостоятельно. Так, наиболее опасное — это наушники на повышенной громкости, прежде всего вкладыши.

Медик добавила, что не менее опасна также постоянная работа в шумных условиях. Вред слуху наносится не только в случае регулярного нахождения в заводах или мастерских, а также в местах, где уровень шума превышает норму. Также причиной тугоухости являются вирусные инфекции, поскольку некоторые болезни могут повредить слуховой нерв.

По ее мнению, последними в списке наиболее популярных причин тугоухости оказались серные пробки. Чаще всего они образуются в итоге применения ватных палочек, толкающих серу глубже в ухо.

Ранее терапевт Радина назвала способы предотвратить отит.