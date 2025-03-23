Назван продукт, предотвращающий разрушение суставов

Дело в том, пояснила она, что этот продукт содержит сульфорафан. Это соединение, которое повышает уровень тестостерона и борется с накоплением жира в организме. Также сульфорафан блокирует с разрушением суставов и воспалением ферменты.

Кроме того, брокколи содержит большое количество витамина С, который снижает уровень гормона стресса кортизола, а это оказывает положительное влияние на общий тонус организма, заключила Сухорукова.

Ранее сообщалось о том, что врач Багатова рассказала, кому нужно включить в рацион кунжут.