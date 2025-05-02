Назван продукт, снижающий кровяное давление
Врач Сухорукова: репа снижает кровяное давление
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Употребление репы оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, способствует снижению кровяного давления и препятствует чрезмерному образованию тромбоцитов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
В репе содержится большое количество клетчатки, которая незаменима для поддержания здоровья пищеварительной системы. Пищевые волокна репы способствуют быстрому перевариванию пищи и поддержанию стабильного уровня сахара в крови, а клетчатка поддерживает здоровый метаболизм.
Кроме того, репа улучшается работу печени, способствует снижению уровня холестерина, что, в свою очередь, предупреждает атеросклероз.
Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях.