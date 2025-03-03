Врач предупредила об опасности употребления жидкости перед сном

На ночь не стоит употреблять слишком много жидкости, сообщила в интервью РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Дело в том, пояснила эксперт, что это может спровоцировать частые пробуждения по ночам из-за необходимости посещать туалет. В результате структура сна будет нарушена, а на следующий день человек будет чувствовать себя уставшим.

У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем избыточное из-за употребления жидкости перед сном могут возникнут отеки или появится дополнительная нагрузка на организм, добавила врач.

При этом умеренное потребление воды перед сном позволит избежать обезвоживания ночью, особенно если в помещении жарко. Некоторым людям небольшое количество воды помогает успокоиться и расслабиться перед сном.

Ранее сообщалось о том, что врач рассказала, при каких болезнях нельзя имбирь.