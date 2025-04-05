Назван простой способ улучшить пищеварение

Улучшить процесс пищеварения помогает стакан воды, выпитый за 20-30 минут до еды, рассказал РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Олег Орехов.

Также, добавил специалист, воду полезно пить в течение дня в небольших количествах.

А стакан воды на голодный желудок помогает запустить метаболизм, отметил он.

Раньше считалось вредным употреблять воду во время еды, но сегодня доказано, что никакого негативного влияния на организм выпитый во время еды стакан воды не оказывает, заключил Орехов.

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