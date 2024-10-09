В России могут начать закрывать магазины, которые незаконно продают алкоголь

В России могут начать закрывать магазины, которые незаконно торгуют алкоголем. Это необходимо, по мнению депутата Госдумы Султана Хамзаева — пишет РИА Новости.

Представитель нижней палаты Парламента России считает, что бизнесу надо ощутить реальные последствия такого нарушения. Хамзаев напомнил, что согласно статитсике почти в половине случаев употребления незаконного алкоголя люди наносят вред своему здоровью.

Напомню, ранее в Госдуму внесли законопроект о введении лицензии на розничную продажу алкоголя для каждой торговой точки. Рекомендовалось принять идею в первом чтении.