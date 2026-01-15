Назван способ спасти миллионы россиян от агрессивного рака легкого

Спасти миллионы россиян от одного из самых агрессивных видов онкологических заболеваний — рака легкого — поможет широкое внедрение низкодозной компьютерной томографии (НКДТ-скрининг) для ранней диагностики среди групп повышенного риска. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по торакальной хирургии, профессор, заслуженный врач Петр Яблонский.

Рак легкого отличается высокой агрессивностью, а его выявление на ранних стадиях часто затруднено, отмечает специалист. Это связано с анатомической особенностью: в нижних отделах дыхательной системы практически отсутствуют нервные окончания, способные сигнализировать о проблеме болью.

Заболевание может долгое время протекать бессимптомно, а первые признаки, такие как кашель или одышка, нередко списываются на последствия курения, простудные заболевания или возрастные изменения.

«Без лечения медиана выживаемости у больных даже на первой стадии составляет всего около 16 месяцев. А у нас, согласно официальным данным, 43 процента новых случаев выявляется уже на четвертой стадии», — отмечает профессор.

Ключевым методом раннего выявления стала низкодозная компьютерная томография. Этот вид обследования позволяет обнаружить минимальные опухолевые образования на самой начальной стадии с использованием сниженной дозы рентгеновского излучения.

Эффективность метода, подчеркивает Яблонский, подтверждена масштабными исследованиями. Еще в 1990-х годах было установлено, что такой скрининг среди курящих людей старше 50 лет позволяет снизить смертность от рака легкого на 25%. Более поздние данные показали еще более впечатляющий результат — сокращение смертности почти в два раза.

Актуальность проблемы в России крайне высока, говорит профессор. По последним данным, около 2,4 млн граждан страны входят в группу риска и нуждаются в регулярном профилактическом обследовании.

Расчеты показывают, что стопроцентный охват целевой группы скринингом с помощью низкодозной томографии мог бы сохранять до 4,9 тыс. жизней ежегодно.

