Прорыв в российской медицине: создано лекарство, которое борется с раком в костях

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о государственной регистрации и начале поставок в медицинские учреждения нового отечественного радиофармацевтического препарата «Ракурс, 223Ra». Об этом сообщает ТАСС .

Согласно информации, размещенной в официальном Telegram-канале ведомства, препарат разработан Федеральным научно-клиническим центром радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. Он предназначен для применения в клинической онкологии, преимущественно для лечения пациентов с костными метастазами.

Принцип действия основан на воздействии альфа-излучения радия-223 на очаги метастатического поражения в костной ткани. По данным разработчиков, это позволяет уменьшить болевой синдром и улучшить качество жизни пациентов. Первая партия лекарственного средства уже поступила в российские медучреждения.

