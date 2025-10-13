Назван уровень роста заболеваемости ветряной оспой в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости ветряной оспой, при этом экспертное сообщество опровергает возможную связь этой ситуации с дефицитом вакцин. Хотя резкого скачка показателей не наблюдается, текущий уровень заболеваемости действительно превышает обычные значения. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Статистические данные демонстрируют устойчивую динамику: к 2025 году количество зарегистрированных случаев ветрянки в регионе достигло 21 590, что на 8% превышает показатели предыдущих периодов. Важно отметить, что аналогичные всплески заболеваемости фиксировались ранее в 2018 и 2019 годах, когда проблем с обеспечением вакцинами не существовало. Наименьшее число случаев заболевания было зарегистрировано в 2020 году, что позволяет специалистам анализировать долгосрочные эпидемиологические тренды.

Особую значимость этой проблемы подчеркивает ее влияние на структуру детской заболеваемости. Ветряная оспа составляет почти 50% от всей инфекционной патологии у несовершеннолетних нижегородцев, что определяет ее как ключевой объект внимания для системы здравоохранения. При этом заболевание представляет существенную финансовую нагрузку на бюджет — ежегодные расходы на лечение пациентов с ветрянкой по всей России приближаются к 40 млрд рублей.

Итогом анализа сложившейся ситуации становится понимание, что рост заболеваемости ветряной оспой в Нижегородской области является частью естественных эпидемиологических колебаний, а не следствием проблем с вакцинопрофилактикой. Это подтверждается историческими данными и свидетельствует о необходимости продолжения плановой иммунизации и реализации стандартных противоэпидемических мероприятий для контроля над распространением инфекции.

Ранее омбудсмен Мишонова заявила о разработке отечественной вакцины от ветрянки.