Названа главная причина появления неприятного запаха ног

Врач-терапевт Айгюль Исрафилова предупредила об опасностях, связанных с длительным ношением промокшей обуви — распространенной привычке, которая может вызывать неприятный запах от ног и серьезные проблемы со здоровьем.

В интервью «Ленте.ру» специалист отметила, что влажная среда создает идеальные условия для развития грибковых инфекций, таких, например, как микоз стопы. Это заболевание вызывает не только зуд, покраснение и шелушение кожи, но и становится причиной устойчивого неприятного запаха.

Кроме грибковых поражений, ношение мокрой обуви приводит к переохлаждению ног, из-за чего сильно снижается местный иммунитет и, как следствие, увеличивается уязвимость к простудным заболеваниям и инфекциям верхних дыхательных путей.

Особую опасность это представляет для людей с хроническими заболеваниями суставов, такими как артрит, артроз и ревматизм, поскольку холод и влага могут спровоцировать обострение воспалительных процессов.

Дополнительную проблему, подчеркнула Исрафилова, представляют мозоли и натертости, которые часто возникают при ношении мокрой обуви. Влажная кожа становится более мягкой и уязвимой к трению, а образовавшиеся повреждения могут стать входными воротами для различных инфекций.

