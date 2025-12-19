Названа привычка, которая поможет справиться с гипертонией без лекарств

Медицинские исследования подтверждают, что простая и доступная привычка — регулярная физическая активность — способна значительно снижать артериальное давление, демонстрируя эффективность, сравнимую с приемом специальных лекарств. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology (JACC).

При этом для достижения устойчивого результата людям с гипертонией достаточно умеренных и не слишком продолжительных нагрузок.

Ученые отмечают, что положительный эффект от движения проявляется очень быстро: давление снижается уже в течение первых суток после выполнения упражнений и остается на более низком уровне в те дни, когда человек активен.

При этом работает широкий спектр занятий: от классических аэробных и силовых тренировок до йоги, тайчи и даже легких упражнений на развитие баланса.

Ключевая рекомендация врачей — выбрать тот вид движения, который человек будет выполнять с удовольствием и регулярно. Это особенно важно для пациентов с избыточным весом, так как каждый потерянный килограмм массы тела снижает уровень артериального давления примерно на 1 мм рт. ст.

Комплексные практики, такие как йога, сочетающие в себе разные элементы, экономят время и повышают приверженность пациента к занятиям.

Эти данные легли в основу обновленных клинических рекомендаций. Специалисты теперь советуют начинать лечение гипертонии не с назначения лекарств, а с коррекции образа жизни, делая акцент на повышении физической активности, здоровом питании и управлении стрессом.

Физическая нагрузка должна стать не дополнительной, а базовой частью стандартной терапии. В связи с этим врачи считают, что специалисты по лечебной физкультуре должны стать полноценными участниками медицинских команд, занимающихся лечением сердечно-сосудистых заболеваний.

