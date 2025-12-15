Врач предупредил об «идеальном шторме» травм и болезней в новогодние каникулы

Двенадцать дней новогодних каникул, с 31 декабря по 11 января, для многих — долгожданная возможность наконец отдохнуть и выспаться. Однако медики предупреждают: расслабленная праздничная атмосфера создает идеальные условия для так называемого «идеального шторма» — всплеска травм и обострений хронических болезней. Главный удар, по словам врача Дмитрия Еделева, принимает на себя пищеварительная система. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что обилие жирной, острой и копченой пищи в компании с алкоголем закономерно приводит на больничные койки с острым панкреатитом, приступами гастрита и холецистита. Не менее опасны и салаты с майонезом или кремовые десерты, которые при неправильном хранении становятся причиной тяжелых отравлений и кишечных инфекций. Народная шутка о необходимости различать, что доесть, а что выбросить, на самом деле содержит горькую правду.

По мнению медика, опасности кроются не только на столе. Избыток соли, эмоциональные перегрузки и резкие скачки давления из-за алкоголя провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и инсульты. А новогодняя ночь, которую в медицинской среде с горькой иронией называют «Днем травматолога», ежегодно пополняется случаями бытовых травм, ожогов от пиротехники и переломов от падений на льду. Добавьте к этому риск переохлаждения во время гуляний, обострение диабета из-за сладкого и аллергию у детей на экзотические угощения — и картина праздничных рисков становится пугающе полной.

Он подчеркнул, что необходимо соблюдать умеренность в еде и алкоголе, достаточное количество воды, прием назначенных лекарств по графику и разумная осторожность на прогулках и с фейерверками — вот что позволит провести каникулы с радостью, а не в очереди к дежурному врачу. Ведь настоящий отдых — это когда после праздников остаются только приятные воспоминания.

