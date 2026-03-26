Названа специя, которая защищает сосуды от воспалений и снижает холестерин

Куркума — популярная специя, которую часто называют природным антиоксидантом, пишет «Царьград». Но действительно ли она полезна для сердца и сосудов? Ученые подтверждают: содержащийся в ней куркумин действительно оказывает положительное влияние на сосудистую систему, но с важными оговорками.

Как работает куркумин? Активное вещество куркумы защищает эндотелиальную ткань — внутреннюю выстилку сосудов. Оно уменьшает окислительный стресс и стимулирует выработку оксида азота. Эти механизмы важны для поддержания нормального тонуса сосудов и хорошей циркуляции крови.

Куркумин также влияет на липидный обмен. Исследования показывают, что он способен снижать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), триглицеридов и общего холестерина. Особенно выражен этот эффект у людей с метаболическими расстройствами, например, с ожирением или диабетом.

Противовоспалительные свойства куркумина тоже играют важную роль. Он снижает концентрацию таких маркеров воспаления, как интерлейкин-6 и TNF-α, которые часто повышены при хронических заболеваниях.

Эффективность куркумина зависит от исходного состояния здоровья. У здоровых людей с нормальными показателями холестерина и без признаков воспаления значимого эффекта не наблюдается. Кроме того, куркумин имеет низкую биодоступность — он плохо усваивается организмом. Для улучшения всасывания его часто сочетают с черным перцем или жирами.

Куркума может быть полезным дополнением к рациону для людей с повышенным холестерином, метаболическими нарушениями или хроническими воспалительными процессами. Однако рассчитывать на не как на лекарство не стоит, а перед применением в лечебных целях лучше проконсультироваться с врачом. Как и любая активная добавка, куркума имеет свои показания и противопоказания.

