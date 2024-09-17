Врач Коновалов: корица снижает уровень сахара и борется с раком

Корица способна улучшить состояние сосудов глаз, сообщил в рамках телепрограммы «Жить здорово!» офтальмолог Михаил Коновалов. По словам врача, эта специя способствует очищению сосудов и снижения уровня сахара в крови.

На этом полезные свойства корицы не заканчиваются. Это специя богата антиоксидантами, которые играют важную роль в защите нервной ткани и предотвращении макулярной дегенерации, из-за которой люди старше 50 лет чаще всего теряют зрение.

Кроме того, корица помогает снизить холестерин.

Иммунолог Андрей Продеус отметил способность корицы бороться с раковыми клетками. Эксперт сообщил, что в сочетании с иммунными клет0ами специя может ускорить процесс уничтожения злокачественной опухоли.

Заявления врачей подтверждены соответствующими исследованиями. Недавно ученые из ОАЭ выделили корицу как одну из трех «супер-специй», которые способны предотвратить развитие различных заболеваний.

Ранее врач Морозов включил хлеб в список продуктов, защищающих от рака кишечника.