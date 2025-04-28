Названо главное отличие деменции и забывчивости

У человека с деменцией страдает не только память, как у забывчивых людей, но и мышление. Кроме того, они теряют возможность говорить и ориентироваться в пространстве, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

Люди с деменцией не просто забывают, куда положили ключи, например, они не могут вспомнить важные вещи: как пользоваться телефоном, не узнает знакомые лица, могут заблудиться в своем районе.

Забывчивость, отметил врач, — это следствие усталости, стресса или нехватки сна, а деменция — болезнь, требующая медицинского наблюдения.

Ранее о том сообщалось, что невролог Мартынов посоветовал россиянам есть весной больше овощей.