Названо идеальное время для первой чашки кофе
Врач Лебедева: одна чашка кофе после обеда может испортить ночной отдых
Врач-сомнолог и эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева поделилась рекомендациями по оптимальному времени употребления кофе, пишет «Газета.ru».
По ее словам, лучше всего пить первую чашку напитка через 1–2 часа после пробуждения. Специалист отметила, что реакция организма на кофеин индивидуальна и зависит от генетических особенностей метаболизма. Существует три типа реакции на кофе: у одних людей он вызывает прилив бодрости, у других — тремор и учащенное сердцебиение, а у третьих может даже провоцировать сонливость. Скорость выведения кофеина из организма также различается: у некоторых этот процесс занимает 2 часа, а у других — до 12 часов.
Врач рекомендует не употреблять кофе после 14:00, особенно тем, кто испытывает проблемы со сном. Даже одна чашка кофе после обеда может негативно повлиять на качество ночного отдыха. При стойкой бессоннице и повышенной тревожности специалист советует полностью отказаться от кофе и обратиться за консультацией к врачу.
По мнению эксперта, кофе может оказывать положительное влияние на организм, улучшая концентрацию внимания, настроение и физическую выносливость. Однако чрезмерное употребление напитка (5–6 чашек в день) способно стать причиной тревожности, бессонницы и головных болей. Если кофе превратился в «костыль» для организма, это сигнал к тому, что необходимо пересмотреть режим сна и отдыха.
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