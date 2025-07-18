Названо идеальное время для первой чашки кофе

По ее словам, лучше всего пить первую чашку напитка через 1–2 часа после пробуждения. Специалист отметила, что реакция организма на кофеин индивидуальна и зависит от генетических особенностей метаболизма. Существует три типа реакции на кофе: у одних людей он вызывает прилив бодрости, у других — тремор и учащенное сердцебиение, а у третьих может даже провоцировать сонливость. Скорость выведения кофеина из организма также различается: у некоторых этот процесс занимает 2 часа, а у других — до 12 часов.

Врач рекомендует не употреблять кофе после 14:00, особенно тем, кто испытывает проблемы со сном. Даже одна чашка кофе после обеда может негативно повлиять на качество ночного отдыха. При стойкой бессоннице и повышенной тревожности специалист советует полностью отказаться от кофе и обратиться за консультацией к врачу.

По мнению эксперта, кофе может оказывать положительное влияние на организм, улучшая концентрацию внимания, настроение и физическую выносливость. Однако чрезмерное употребление напитка (5–6 чашек в день) способно стать причиной тревожности, бессонницы и головных болей. Если кофе превратился в «костыль» для организма, это сигнал к тому, что необходимо пересмотреть режим сна и отдыха.

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