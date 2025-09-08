Названо лучшее время года для прохождения диспансеризации

В России сохраняется тревожная тенденция пренебрежения регулярными медицинскими обследованиями, особенно среди молодого поколения. Многие граждане откладывают диспансеризацию до появления серьезных симптомов, ошибочно полагая, что хорошее самочувствие гарантирует отсутствие проблем со здоровьем. Однако, как поясняет доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, именно профилактические осмотры позволяют выявить опасные заболевания на ранних, бессимптомных стадиях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, культура регулярных проверок в России находится в процессе формирования после длительного перерыва. Эксперт сравнивает медицинское обследование с лучшей инвестицией в будущее — оно помогает установить индивидуальные нормы показателей здоровья, обнаружить врожденные особенности и своевременно выявить риски. Возраст пациента определяет программу обследования: до 30 лет достаточно базовых анализов и консультаций основных специалистов, после 30 добавляются УЗИ, ЭКГ и специализированные исследования, а с 45 лет акцент смещается на активный скрининг возрастных и онкологических заболеваний.

Медик пояснил, что оптимальным временем для диспансеризации считается осень — период после отпусков и сезонной адаптации организма. Современная система предлагает два формата обследования: бесплатную диспансеризацию по ОМС с базовым набором услуг и платные обследования в частных клиниках с расширенной программой. Наиболее эффективной стратегией является гибридный подход: начало с государственной программы с последующим углубленным обследованием в частном центре при необходимости.

По его мнению, результатом системного подхода к профилактике становится не только раннее выявление заболеваний, но и формирование культуры ответственного отношения к здоровью. Регулярные осмотры позволяют сохранять активность и качество жизни на протяжении многих лет, предотвращая развитие серьезных патологий. Так, даже минимальное внимание к профилактике сегодня способно подарить годы здоровой жизни в будущем.

Ранее сообщалось, что более трех миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры.