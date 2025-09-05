Более 3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры
Минздрав: 3,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры
С начала 2025 года бесплатную диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 3,5 млн жителей региона, в результате было выявлено более 90 тыс. заболеваний, о которых пациенты не знали, и 1,8 тыс. случаев онкологических болезней. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Регулярное прохождение диагностики позволяет держать под контролем состояние своего здоровья, а в случае обнаружения заболевания – оперативно начать лечение. <...> Все жители, у которых были обнаружены патологии, направлены на дополнительную диагностику», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Пройти осмотр можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. С результатами пациенты могут в том числе ознакомиться на телемедицинской консультации с врачом.
