Более 3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры

С начала 2025 года бесплатную диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 3,5 млн жителей региона, в результате было выявлено более 90 тыс. заболеваний, о которых пациенты не знали, и 1,8 тыс. случаев онкологических болезней. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.