Названо оптимальное время для отхода ко сну

Нарушение циркадианных ритмов организма признано серьезной угрозой для здоровья человека. Как пояснил в интервью радио Sputnik руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин, оптимальным временем для засыпания считается период с 22:00 до 23:00, тогда как регулярное засыпание после полуночи увеличивает риск развития заболеваний на 45%, включая сахарный диабет второго типа.

Особую проблему представляет сменный график работы, который приводит к дестабилизации естественных биологических ритмов. По словам сомнолога, даже периодические ночные смены по схеме «сутки через трое» или «сутки через двое» оказывают системное негативное воздействие на организм, вызывая не только нарушения сна, но и общее ухудшение здоровья.

Он уточнил, что медицинские последствия такого образа жизни могут быть достаточно серьезными. Продолжительная работа в ночном режиме способствует развитию хронических заболеваний и стойких нарушений сна, что в конечном итоге снижает качество жизни и работоспособность человека.

По мнению медика, сохранение здоровья требует сознательного подхода к организации режима дня. Итогом регулярного соблюдения правильного времени засыпания становится не только улучшение самочувствия, но и существенное снижение рисков развития метаболических заболеваний, что делает нормализацию сна важной инвестицией в долгосрочное благополучие организма.

