Ночные пробуждения: причины и способы быстро уснуть

Внезапные пробуждения среди ночи могут быть связаны как с образом жизни, так и с состоянием здоровья. Специалисты отмечают, что единичные эпизоды не опасны, однако регулярные нарушения сна требуют внимания. Об этом сообщил Life.ru .

По словам врачей, при резком пробуждении мозг активирует системы бодрствования и начинает оценивать окружающую среду. Это состояние сохраняется до восстановления биохимического баланса, необходимого для засыпания.

Одной из частых причин называют стресс, который накапливается в течение дня и проявляется в ночные часы. Дополнительную роль играет нехватка кислорода и общее перенапряжение организма. Усиливать проблему могут вредные привычки, включая употребление кофеина, алкоголя и курение.

Среди медицинских факторов выделяют дефицит витаминов и микроэлементов, а также хронические заболевания. В их числе — нарушения дыхания во сне, неврологические расстройства, сердечно-сосудистые и гормональные проблемы.

Сон регулируется сложными механизмами, включая циркадные ритмы, которые зависят от освещения и работы мозга. Сбой этих процессов может приводить к частым пробуждениям и трудностям с повторным засыпанием.

Чтобы быстрее вернуться ко сну, специалисты советуют избегать резких действий и использовать мягкие методы. Это может быть легкая физическая активность, дыхательные упражнения или запись тревожных мыслей. Также положительный эффект дают расслабляющие практики и травяные напитки.

При регулярных нарушениях сна рекомендуется обратиться к врачу. Эксперты подчеркивают, что полноценный отдых является важным фактором поддержания здоровья и работоспособности.

