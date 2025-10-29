Названы необходимые в холодное время года продукты

С наступлением холодов нашему организму требуется особая поддержка для противостояния нехватке солнца, перепадам температур и сезонным вирусам. Ключевую роль в этой защите играет грамотно выстроенный рацион, который способен стать надежным фундаментом для иммунитета. По словам врача Ольги Чирковой, рекомендуется делать акцент на продуктах, богатых качественным белком — это нежирное мясо, творог и яйца. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она подчеркнула, что они не только дарят длительное чувство сытости, но и помогают телу быстрее восстанавливаться после нагрузок или перенесенных болезней. Особое место в зимнем меню занимает жирная рыба, такая как сельдь, скумбрия или лосось. Именно она служит главным источником ценного витамина D, дефицит которого остро ощущается в темное время года, а также незаменимых омега-3 кислот. Не менее важны и сезонные овощи — капуста, морковь, тыква и свекла, которые даже при длительном хранении сохраняют большую часть витаминов. Для усиления защиты от простудных заболеваний стоит регулярно употреблять фрукты, богатые витамином С и антиоксидантами: апельсины, яблоки, киви и гранаты. Не стоит забывать и о сложных углеводах из цельнозерновых каш и хлеба грубого помола, которые плавно высвобождают энергию, предотвращая упадок сил и перепады настроения.

По мнению медика, отдельного внимания заслуживают ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и кисломолочные напитки. Они работают как природные пробиотики, укрепляя микрофлору кишечника и снижая риск нарушений пищеварения. При этом общая калорийность рациона зимой может быть немного выше летней, чтобы компенсировать возросшие энергозатраты организма на обогрев. Однако способы приготовления пищи должны оставаться щадящими — тушение, запекание или приготовление на пару помогут избежать излишней нагрузки на пищеварительную систему.

Она резюмировала, что сбалансированное и разнообразное зимнее питание, основанное на цельных и сезонных продуктах, становится мощным инструментом для сохранения здоровья, энергии и хорошего самочувствия на протяжении всего холодного периода.

Ранее диетолог Королева назвала главные составляющие осеннего рациона.