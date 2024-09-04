Названы неочевидные признаки наступающего инсульта

Невролог Мартин Деннис из Эдинбургского университета и профессор Мартин Джеймс из Королевского фонда Девона и Эксетера в беседе с Daily Mail назвали неочевидные и скрытые признаки наступающего инсульта.

Инсульт, или закупорка сосудов головного мозга с последующим кислородным голоданием, можно определить по самым распространенным признакам. Это онемение в конечностях, боль в груди, одышка, изменение мимики и резкая слабость. Однако не у всех реакции на угрозу одинаковы.

Например, врачи Деннис и Джейм включили в список скрытых признаков инсульта затрудненное глотание, головокружение и ухудшение зрения. Чаще последнее падает лишь на одном глазу: возникают помехи, размытость, потемнение.

Специалисты отметили, что временное головокружение и ухудшение зрения могут вызваны и другими причинами, однако если ситуация не меняется в течение суток, то стоит бить тревогу. Признаки могут говорить о нарушении кровообращения, а оно как раз и вызывает проблему с сосудами.

Также инсульт может вызывать нарушения вестибулярной системы. Возникает резкое головокружение, длительное и не проходящее.

Иностранные эксперты рекомендуют при любых недомоганиях обращаться в больницу, так как даже невинный признак может сигнализировать о серьезных проблемах.

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