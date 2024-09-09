Названы неочевидные симптомы рака языка

Такие симптомы, как боль в ухе и снижение массы тела могут быть симптомами рака языка, сообщила порталу «Страсти» онколог Оксана Овсий.

Важный симптом данного заболевания — появление незаживающей язвы. Также пациент может испытывать боль во рту.

Кроме того, могут быть кровотечения, уплотнение или утолщение языка, добавила врач.

Для лечения рака языка в современной медицине используются различные методики: хирургическое лечение, химиотерапия или лучевая терапия.

Из-за онкологического заболевания больному могут удалить часть языка и лимфоузлы.

В некоторых случаях возможно восстановление утраченных тканей с помощью трансплантации тканей самого пациента, , отметила Овсий.

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