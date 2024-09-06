Названы неочевидные симптомы заболеваний ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова в беседе с URA.RU рассказала про тревожные симптомы, которые могут говорить о нарушениях работы пищеварительной системы.

Своевременное обращение к врачу поможет более легко и безболезненно решить проблемы с ЖКТ, и по этой причине важно отслеживать любое свое дискомфортное состояние. Даже обычная изжога, по словам Утюмовой, может намекать на проблемы с пищеварительным трактом. В список тревожных симптомов врач также включила метеоризм, вздутие, запоры, диарею и боли в разных частях живота. При обострениях у человека также может болеть правое и левое подреберье, либо центральная часть и околопупочная область.

Болезни могут быть самыми разными: от гастрита до синдрома раздраженного кишечника. Понять это помогут только обследования и специалисты.

Обычномогут назначить ЭГДС. Это углубленное изучение органа с помощью эндоскопа, оснащенного камерой и фонариком. Часто такую процедуру назначают при частой изжоге, внутреннем кровотечении, резком снижении веса, проблемами со стулом, нарушениях глотательных функций и так далее. Аналогично, но уже с кишечником, действует и колоноскопия.

Ранее сообщалось о лучшем напитке против вздутия живота по версии иностранных врачей.