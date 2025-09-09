Названы неожиданные методы борьбы с возрастным запахом

Запах старости, который часто ассоциируется с пожилыми людьми, имеет конкретную химическую природу — он вызван веществом под названием 2-ноненаль, пишет агентство «Кулик». Это соединение образуется при окислении жирных кислот на коже и с возрастом вырабатывается интенсивнее, хотя может присутствовать и у молодых людей.

Особенность этого запаха в том, что обонятельные рецепторы самого человека привыкают к нему, делая его незаметным для носителя, но очевидным для окружающих.

Для борьбы с этим явлением ученые рекомендуют комплексный подход. Так, регулярная эксфолиация кожи с помощью жестких мочалок и скрабов помогает удалять окисленные частицы.

Кроме того, важную роль играет гидратация — употребление воды с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП). Она способствует детоксикации и увлажнению изнутри.

Необходимо также позаботиться и о здоровье кишечника для того, чтобы вернуть «запах молодости». С этим справятся клетчатка, зелень, псиллиум и магний, которые поддерживают микрофлору и влияют на запах тела.

Диета человека со «старческим запахом» должна исключать сахар, быстрые углеводы, алкоголь, табак и включать цитрусовые, которые нейтрализуют неприятные ароматы. Кроме того, стоит избавиться от старых вещей и духов, которые могут впитывать и усиливать запах.

Для долгосрочного эффекта важно воздействовать на внутренние процессы. У женщин гипоэстрогения (недостаток эстрогена) ускоряет старение и выработку 2-ноненаля. Упражнения для мышц тазового дна стимулируют производство эстрогена, который естественным образом блокирует образование этого вещества.

Таким образом, сочетание внешнего ухода, правильного питания и гормонального баланса помогает не только устранить запах старости, но и запустить процессы омоложения организма, возвращая телу свежесть и аромат молодости.

Ранее акушер-гинеколог Мария Ярмолинская напомнила россиянкам об одном эффективном, но малоизвестном способе контрацепции.