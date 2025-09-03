Названы округа Нижегородской области, куда приедут «Поезда здоровья» в сентябре

В сентябре жителям Нижегородской области предоставляется уникальная возможность пройти комплексное обследование, не выезжая в областной центр. Сразу пять современных мобильных медицинских комплексов, известных как «Поезда здоровья», отправляются в масштабный тур по региону. Их маршрут включает 21 муниципалитет и четыре района Нижнего Новгорода, где любой желающий сможет бесплатно проконсультироваться с узкими специалистами и пройти диагностику на современном оборудовании. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

График работы мобильных клиник расписан по неделям. Старт проекта запланирован на первую неделю сентября, когда медики начнут прием в Починковском, Ардатовском и Шарангском округах, а также в Московском и Приокском районах Нижнего Новгорода. Далее, с 8 по 12 сентября, эстафету примут Лукояновский, Вознесенский и Тонкинский округа, а также Канавинский и Кстовский районы города. В середине месяца, с 15 по 18 сентября, специалисты будут ждать пациентов в Выксе, Пильнинском, Шатковском, Балахнинском и Шахунском округах. Предпоследняя неделя, с 22 по 26 сентября, отведена для жителей Кулебак, Большеболдинского, Перевозского, Володарского и Тоншаевского округов. Завершится месячный тур визитами в Дзержинск, Гагинский, Вадский, Ветлужский и Навашинский округа с 29 сентября по 2 октября.

Уникальность проекта заключается в его комплексном подходе. Врачебные бригады, сформированные на базе областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, включают кардиологов, неврологов, гинекологов, урологов, эндокринологов, офтальмологов, онкологов и хирургов. Ключевая цель — не просто оказать помощь тем, кто уже испытывает недомогание, но и выявить серьезные заболевания на ранних, бессимптомных стадиях. Медики настоятельно рекомендуют воспользоваться этой возможностью всем, кто заботится о своем здоровье, ведь профилактика является лучшим вкладом в долголетие.

Благодаря оснащению в рамках нацпроекта «Здравоохранение», мобильные комплексы превратились в высокотехнологичные диагностические центры. Здесь можно оперативно сделать ЭКГ, флюорографию, маммографию, УЗИ и сдать анализы. Эффективность работы «Поездов здоровья» подтверждает впечатляющая статистика: с начала года их специалисты провели осмотр 28,3 тыс. пациентов, выполнили более 48,5 тыс. консультаций и почти 100 тыс. различных исследований.

Таким образом, проект решает важнейшую задачу по обеспечению доступности качественной медицинской помощи для жителей удаленных районов. Он позволяет оперативно выявлять риски развития социально значимых заболеваний и формировать культуру ответственного отношения к здоровью среди населения всего региона.

Ранее сообщалось, что около 93 тыс. исследований выполнили в «Поездах здоровья» в Нижегородской области.