Около 93 тыс. исследований выполнили в «Поездах здоровья» в Нижегородской области

Нижегородская область демонстрирует впечатляющие результаты работы мобильных медицинских комплексов «Поезда здоровья». С начала года более 92,5 тыс. диагностических исследований было проведено жителям региона в этих специализированных передвижных модулях, что стало важным шагом в повышении доступности медицинской помощи. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уникальность проекта заключается в комплексном подходе к обследованию населения. В современных оборудованных вагонах пациентам доступны флюорография, маммография, ЭКГ, УЗИ-исследования и расширенный спектр лабораторной диагностики. Консультации профильных специалистов — кардиологов, неврологов, хирургов и онкологов — позволяют сразу поставить предварительный диагноз и назначить необходимое лечение.

За первые месяцы года мобильные бригады совершили 155 выездов, охватив более 450 населенных пунктов региона. Почти 26,7 тыс. человек получили квалифицированную медицинскую помощь, при этом врачам удалось впервые выявить свыше 5,3 тыс. заболеваний. Особую значимость имеют превентивные случаи диагностики — около 18,7 тыс. пациентов были направлены на дополнительное обследование, а 855 человек потребовалась срочная госпитализация.

Последствием такой масштабной работы стало не только улучшение ранней диагностики заболеваний, но и формирование новой культуры здоровья среди населения. Врачи активно проводят просветительскую работу, объясняя важность профилактики, отказа от вредных привычек и регулярной физической активности.

