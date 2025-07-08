Названы опасные к употреблению в пищу продукты в жаркую погоду

По ее словам, главную угрозу представляют продукты с малым сроком годности и те, что создают идеальную среду для бактерий. Прежде всего это молочные продукты., особенно молоко, кефир и йогурты с фруктовыми добавками, сладкие вкрапления в которых сокращают срок хранения. Также опасен и ряд холодных закусок, например салаты с яйцом, колбасой, майонезом или сметаной – их белково-углеводная среда ускоряет размножение бактерий и гниение овощей. Кроме того, условия хранения рыбы, мяса и нарезок в жару в магазинах часто нарушаются. У готовых блюд, особенно супов, из ларьков или ресторанов быстрого питания также высок риск прокисания. При этом стоит помнить, что сладкая газировка не утоляет жажду, однако содержит избыток сахара и «пустых» калорий.

Медик добавила, что употребление испорченных продуктов из этих категорий ведет к тяжелым пищевым отравлениям и серьезным расстройствам желудка. Просроченные полуфабрикаты или некачественная уличная еда – частые причины летних госпитализаций.

Чтобы обезопасить себя летом, она советует минимизировать покупку скоропорта (особенно молочки с наполнителями и заправленных салатов), крайне осторожно покупать полуфабрикаты, тщательно проверяя сроки годности, избегать готовой еды с улицы и отказаться от сладких газировок в пользу воды.

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