Названы оптимальные способы сна

Современные представления о здоровом сне как о непрерывном восьмичасовом отдыхе оказались не такими уж универсальными. Историки и сомнологи выяснили, что до эпохи электричества люди спали иначе — двухфазно. С наступлением темноты наши предки ложились спать, просыпались около полуночи на пару часов для молитв, общения или хозяйственных дел, а затем снова засыпали до утра. Врач-сомнолог Роман Бузунов пояснил, полезно ли это. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с физиологической точки зрения важна не непрерывность сна, а количество его полных циклов (каждый по полтора-два часа). В сумме их должно быть достаточно для восстановления — обычно четыре — шесть за ночь. В древности двухфазный сон был логичен: без искусственного освещения люди рано ложились, а 12-часовую ночь физически невозможно проспать целиком.

Медик подчеркнул, что тем не менее сегодня такой режим потерял актуальность. Наша цивилизация заточена под короткоспящих жаворонков. Социальные обязательства требуют поздно ложиться и рано вставать. Единственный сохранившийся вариант двухфазного сна — сиеста в жарких странах, где дневная жара делает работу невозможной.

По его мнению, намеренно прерывать сон нет смысла, а вот хронический недосып опасен. Уже через три дня с дефицитом сна человек становится недееспособным. Современному человеку лучше спать от семи до девяти часов подряд, чем искусственно дробить отдых. Главное правило — прислушиваться к своему организму и не жертвовать сном ради сомнительных экспериментов с продуктивностью.

Ранее сомнолог Кудинов пояснил, о чем сигнализируют чуткий сон и частые пробуждения.