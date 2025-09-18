Названы основные меры защиты от малярии во время отпуска

Отпуск в Южно-Африканской Республике едва не закончился трагедией для российской семьи с маленьким ребенком. Во время круиза у побережья Кейптауна их покусали комары, что привело к заражению смертельно опасной малярией. Уже на следующий день у всех членов семьи резко поднялась температура и появился сильный озноб, после чего врачи подтвердили страшный диагноз. По словам врача-эпидемиолога Дианы Кудуховой, этот случай лишний раз напоминает, что малярия остается реальной угрозой в многих популярных туристических направлениях. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что наибольшее количество очагов заболевания сосредоточено в странах Азии, Африки, Центральной Америки, на Ближнем Востоке и Карибских островах. Особую осторожность следует проявлять при посещении Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама, Конго, Индии, Бразилии и Южной Африки.

По мнению медика, защита от малярии требует комплексного подхода и заблаговременной подготовки. За месяц до поездки в эндемичные регионы необходимо проконсультироваться с врачом для назначения специальных профилактических препаратов. Крайне важно избегать самолечения, поскольку только специалист может подобрать правильную дозировку и схему приема. Ключевое значение имеет защита от укусов комаров. Эпидемиологи рекомендуют использовать москитные сетки на окнах, дверных проемах и даже над кроватью, дополнительно обрабатывая их репеллентами. В периоды наибольшей активности насекомых (раннее утро и вечер) лучше ограничить выходы на улицу, а во время прогулок носить светлую одежду с длинными рукавами, длинные штаны и головные уборы.

Она подчеркнула, что особая опасность малярии заключается в том, что ее начальные симптомы легко спутать с обычным ОРВИ или гриппом. Однако в случае несвоевременной диагностики и отсутствия правильного лечения болезнь может привести к летальному исходу. Поэтому при появлении любых симптомов после возвращения из опасных регионов необходимо немедленно обратиться к врачу, обязательно сообщив о своей поездке. Тем более современная медицина позволяет успешно лечить малярию при условии своевременного обращения за помощью.

