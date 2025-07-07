Названы основные симптомы нового ковид-штамма Stratus

В Европе и мире стремительно распространяется новый вариант коронавируса — Stratus (XFG). Хотя он не опаснее предыдущих штаммов, его главная особенность — способность обманывать иммунитет и необычный симптом — сиплый голос, как после караоке-марафона. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что указанный штамм появился в Индии и сейчас доминирует в Великобритании — за май его доля выросла с 7% до 23%. Он представляет собой гибрид двух линий вируса с мутациями в спайковом белке, при этом лучше «прячется» от антител, но не вызывает более тяжелых форм.

Отмечается, что основными симптомами ковид-штамма Stratus являются осиплость голоса (главный маркер), першение в горле, сухой кашель и температура, ломота в мышцах и сильная усталость.

Поясняется, что данный штамм несет риск повторных заражений даже у переболевших. Однако, несмотря на то что наблюдается рост случаев в Юго-Восточной Азии, ВОЗ пока оценивает риск как низкий.

Таким образом, Stratus маскируется под простуду, но тестироваться при симптомах все равно важно. Тем не менее вакцины по-прежнему защищают от тяжелого течения. Исследователи подчеркивают, что вирус продолжает меняться, и даже «легкие» штаммы могут ударить по иммунитету. Особенно стоит насторожиться тем, у кого внезапно пропал голос — это визитная карточка нового варианта.

Ранее сообщалось, что в России нашли новый штамм коронавируса — ХЕС.