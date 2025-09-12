Названы отличия сезонной аллергии от ОРВИ

С приходом осени сезонная аллергия не заканчивается, а лишь меняет свой характер. К традиционной пыльцевой реакции добавляется не менее агрессивный ответ иммунной системы на споры плесневых грибов, которые в изобилии присутствуют в сырой опавшей листве и влажном воздухе. Как пояснила в интервью радио Sputnik иммунолог-аллерголог Надежда Логина, именно плесень часто становится триггером для развития серьезных заболеваний, таких как бронхиальная астма и аллергический ринит, а в редких случаях — и кожных форм аллергии.

По ее словам, симптомы осенней аллергии легко спутать с началом ОРВИ или даже гриппа, что приводит к неправильному самолечению. И в том, и в другом случае организм реагирует классическими респираторными проявлениями: заложенностью носа, чиханием, зудом в носоглотке и сухим кашлем. Ключевым отличием является отсутствие при аллергии повышенной температуры и лихорадочного состояния, характерного для вирусных инфекций. Кроме того, аллергические симптомы отличаются затяжным, а не кратковременным характером и имеют четкую сезонную привязку.

Медик отметила, что игнорирование проблемы или попытка маскировать симптомы противовирусными препаратами могут привести к усугублению состояния и переходу болезни в хроническую форму. Постоянное воздействие аллергена без адекватной терапии провоцирует прогрессирование астмы и других осложнений.

Единственным эффективным решением является точная диагностика. Своевременное обращение к аллергологу и проведение специальных тестов позволяют выявить конкретные аллергены — будь то определенные виды плесени или пыльцы. Это открывает путь к конкретной терапии, значительно повышающей качество жизни и позволяющей безопасно пережить опасный сезон.

