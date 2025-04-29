Назван продукт, снижающий симптомы аллергии

По словам эксперта, масло стимулирует активность макрофагов и повышает выработку интерферона, что подтверждено в исследованиях на людях, страдающими аллергией.

Кроме того, масло черного тмина также способно защищать слизистую желудка от язв и улучшать моторику кишечника. В сезон простуд масло можно использовать в качестве средства профилактики ОРВИ.

Ранее сообщалось о продукте, полезном при сердечно-сосудистых заболеваниях.